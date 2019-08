Festugen er i gang: Stort rykind i Musikhuset Walker

Middelfart: Ungdomshuset Walker var fredag med til at skyde Trekantområdets festuge i gang med en musikfestival arrangeret af de unge selv. Og det blev en effektfuld start med næsten 500 gæster til fredagens fem koncerter, mere end dobbelt så mange som sidste år.

Til gengæld var der mere roligt under det åbne hus lørdag eftermiddag, hvor blandt andet de unges forældre og andre interesserede fik lejlighed til at høre om husets aktiviteter og blev budt på en rundvisning. Det var med andre ord en slags stilhed før storm, da stedets leder Anders Bo Thorsted lørdag eftermiddag samlede de unge i den hyggelige gårdhave for at lægge op til lørdagens anden halvleg af Walkerfestival.

- Walker er bare et fedt sted, og vi vil med festivalen gerne vise os frem for blandt andet de nye 1. g'ere. Der er plads til alle unge på Walker, også selv om man ikke spiller musik. Det sidste er jeg selv et eksempel på, jeg arbejder med billeder og film herude, fortæller 21-årige August Thomsen. Han er konferencier på festivalen og begynder om kort tid på Den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft.

- Men jeg vil stadig komme på Walker, når jeg er hjemme, for jeg har så mange gode venner herude, føjer den unge middelfarter hurtigt til.

Walkerfestival er i år økonomisk støttet af både det lokale erhvervsliv og Roskildefestival. Sidstnævnte har givet 50.000 kroner til festivalen, som dermed har kunnet fortsætte traditionen med gratis entré til fire lokale bands og et større udenbys navn både fredag og lørdag.