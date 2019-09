Festlighederne fortsatte i Middelfart: Se alle billederne fra Sindssyg god søndag

For fjerde år i træk blev der sat fokus på psykiatrien ved Sindssyg god søndag i Teglgårdsparken. Dagen blev spillet i gang af et splittergalt gøglerorkester, hvorefter der blandt andet var mulighed for at udforske sansestier og -telte.

- Viden og information er vigtigt for, at vi kan få gjort op med fordomme, fortalte Christine Dalsgaard, konsulent ved Psykinfo, der er regionens psykiatriske informationscenter.

Efter flere spraglede sigøjnermelodier var der mulighed for at snuse rundt mellem kunstinstallationer, kortfilmvisning, møder med foreninger og mange flere indslag. I år var fjerde gang, Sindssyg god søndag blev afholdt i Teglgårdsparken som led i Trekantområdets Festuge, og Middelfart Museum, Psykiatrien i Region Syddanmark og Middelfart Bibliotek stod bag aktiviteterne, som havde til formål at sætte fokus på psykiske lidelser.

Men da det næsten 30 år gamle gøglerorkester De Splittergale gik på scenen iført bowlerhat, nissehue, prinsessekrone, kittel, guirlander og klæder i alskens farver, virkede det til, at de fleste glemte at holde øje med de grå skyer på himlen.

Middelfart: Det så skidt ud for Sindssyg god søndag, da formiddagsregnen syntes at blive ved næsten helt frem til borgmester Johannes Lundsfryds (S) åbningstale.

Søndag blev arrangementet Sindssyg god søndag afholdt for fjerde gang i Teglgårdsparken med Middelfart Museum, Psykiatrien i Region Syddanmark og Middelfart Bibliotek som arrangører. Det skete som led i Trekantområdets Festuge, som i år løb af stablen fra 23. august til 1. september. Formålet med Sindssyg god søndag er at sætte fokus på psykiatrien gennem kunst, debat, foredrag, historie og musik. Det har i det hele taget været en farverig weekend i Middelfart. Fredag var der festligheder i gaderne i midtbyen, mens politikere og andre interesserede diskuterede klimakrisen ved Kulturøen.

Anne Birgitte Hundahl havde børnene Johannah og Anker med til Sindssyg god søndag, hvor de blandt andet fik mulighed for at gå ad sansestier lavet af naturvejleder Rikke Vesterlund. Foto: Sofie Ejlskov Hugger

Sansesti med andefjer

På plænen tæt ved showet havde naturvejleder ved Middelfart Kommune Rikke Vesterlund lavet en såkaldt sansesti af plastikkasser med henholdsvis flamingo, sand, lecakugler, andefjer, barkflis, vat, halm og sæbevand i.

Her var der mulighed for at få følesansen i spil ved at gå barfodet gennem materialerne med eller uden bind for øjnene.

- Fjerene er det sjoveste, for ingen har rigtig prøvet at gå gennem fjer før, sagde Rikke Vesterlund, der havde lavet sansestierne for at give et indblik i, hvordan personer med psykiske lidelser kan have stærkere sanseindtryk, end raske har.

- Psykisk syge fortolker ofte deres sanseindtryk på lidt alternative måder, forklarede hun.

Blandt dem, der havde lagt vejen forbi Sindssyg god søndag, var parret Anne Birgitte Hundahl og Thomas Ry Andersen og deres børn, Johannah på fire år og Anker på halvandet år.

Johannah fik en tur gennem platikkasserne med sin mor i hånden og nåede hurtigt sæbevandet, hvorfra hun kunne træde ud på et håndklæde.

- Så får du vasket fusser, lød det fra Anne Birgitte Hundahl.