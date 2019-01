Festlig nytårskoncert i Lillebæltshallerne

Middelfart: Der er lagt op til en festlig musikalsk oplevelse ved Nytårskoncerten i Lillebæltshallerne i Middelfart lørdag 19. januar klokken 15 til 18.30.

- Hovedparten af programmet var også med ved Odense Politiorkesters julekoncert - en flot koncert, hvor solister og orkester gav publikum en medrivende oplevelse - og det bliver endnu bedre ved nytårskoncerten, for her er også det store lokale kor på 80 sangere med, lyder det i pressemeddelelsen.

Michael Carøe kommer man blandt andet til at høre i Sinatra-numre som "Come fly with me" og "Mack the knife" og sammen med henholdsvis Julie Steincke og Sandra Elsfort giver han et par charmerende duetter. Odense Politiorkesters faste solist, Sandra Elsfort, giver blandt andet en fortolkning af "Mine øjne de skal se", en sang man kender fra Lis Sørensens repertoire.

Den nye solist hos Odense Politiorkester, Morten Sønderby, falder scenevant sammen med de øvrige solister.

Der er nu solgt over 850 billetter, og man kan fortsat nå at sikre sig en billet. Salgsstederne er Melfarpostens kontor eller Nembillet.dk.