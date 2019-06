Festival overraskede med fødselsdagskoncert: Papkassemusikere fortolkede kendte kunstnere

Allerede inden afspærringstapen blev revet over, og gæsterne på årets Rock Under Broen fik lov at komme ind på den store festivalsplads, strømmede musikalske toner ud fra den ene af de to scener, der udgør koncertområdet på pladsen.

- Man kan begynde at høre noget musik oppe fra scenen. Det er faktisk en fødselsdagsgave til vores publikum. Det er to gutter, der kalder sig Papkasseshowet, sagde medstifter og bestyrelsesmedlem i Rock Under Broen under vores livesending inden åbningen af pladsen.

Fødselsdagsgaven kom som en anledning af, at Rock Under Broen i år kan fejre 30 års fødselsdag.