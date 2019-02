Festival i balance: Kan ikke blive større

De fysiske rammer gør, at Strib Vinterfestival ikke kan blive større end nu. Så når prisen for de store navne stiger, må den fynske festival skrue på billetprisen og mikset mellem kendte og mindre kendte navne for at holde på såvel økonomi som sit trofaste publikum. Og det lykkes igen i år, hvor der er godt og vel 1000 på plads til hver af de to store aftener.

Med godt og vel 1000 publikummer på plads til de to store aftener fredag og lørdag kan festivalen da også konstatere, at formen er fin. 225 frivillige sørger før, under og efter for, at det ikke kun er publikum, der klapper, og på bunden af det hele venter sorte tal, som kan sikre, at der også næste år holdes vinterfestival i Strib.

Nu er det ikke just følelsen af oprør, man bliver mødt med under en rundtur til de tre scener på festivalen. Men der er masser af livsglæde blandt det overvejende ældre publikum, og det kan måske betegnes som rebelsk i sig selv nu om dage.

Sidstnævnte har skrevet forord til årets program, og her kalder hun den 30 år gamle festival for "en modig rebel, som hver vinter stikker næsen op af den frosne jord".

Når vi taler om den genre af musik, som vi præsenterer i Strib, så er der måske 25 navne i Danmark at tage af, hvis du skal have nogle, som alle kender. Derfor er vi også allerede nu igang med at booke musik til næste år.

Erik Busk fra festivalens bestyrelse og Mette Brun Christensen, der har ansvaret for at booke musik til den gratis caféscene - fanget lørdag eftermiddag. Foto: Søren Gylling

Den stille udfordring

- Udfordringen for os generelt er, at vi hverken kan eller skal være større, for det kan de fysiske rammer på skolen ikke holde til. Så når prisen for de gode kunstnere stiger, fordi der ikke længere er penge i pladesalg og streaming, så har vi kun mulighed for at justere økonomien ved enten af sætte billetprisen op eller mikse vores udbud af kunstnere, siger Erik Busk.

Han er med i bestyrelsen hos foreningen GUF, der arrangerer festivalen og er én af dem, der arbejder med Strib Vinterfestival hele året.

En partoutbillet til hele festivalen koster 775 kroner i år, men det er også muligt at købe billet til de enkelte aftener. Her er prisen steget med 10 procent i år.

- Men vi kigger lige så meget på, hvilke navne, vi skal booke. I vores formålsparagraf forpligter vi os til at præsentere "God, Underholdende Folkemusik", og vi er stolte af at kunne booke navne som Madison Violet, der er kommet hertil fra Canada for at spille hos os. Men det er også spændende at have en Pernille Rosendahl på besøg i år. Det er første gang, hun er med, og hun har helt sikkert potentialet til at dukke op igen, siger Erik Busk.