Balslev: Igen i år brager det løs i Balslev, og hele familien kan være med.

Lørdag den 15. juni er der 13 timers non-stop musik på pladsen på Granlyvej 12, hvor der er installeret hoppeborg og børnetelt med ansigtsmaling til børnene.

Det koster 150 kroner at deltage i festivalen, hvor der er sørget for, at du også kan finde noget godt at både spise og drikke. Børn under 14 år kommer gratis ind. Festivalen skydes i gang klokken 12.