Fest med mange facetter: kinddans og valg-gætterier

Nørre Aaby: Sommerfest, grundlovsfest, og demokratiets festdag.

Der var masser at fejre i Nørre Aaby, og noget af det gik mere stille af sig end andet. Mens der blev danset kinddans i mørket under lanternernes skær i hallen, hvor Kandis sørgede for musikken, blev der i al stilhed sat krydser i hallen ved siden af.

Mange bække små gør en stor å, og sådan kom man også i mål med stemmerne i Nørre Aaby. 2815 mennesker skulle sætte deres kryds. Da klokken var 13, var der afgivet 1210 stemmer, hvilket svarer til 43 procent.

For hver time der gik, afgav omkring 200 borgere deres stemme.

14 administrative medarbejdere og valgtilforordnede sørgede for, at alt gik ordentligt for sig, og på en lille lap papir havde de gang i et væddemål: Hvem kunne gætte stemmeprocenten?

I 2015 lå stemmeprocenten på samme valgsted på 87,68, og buddene på sedlen var en anelse højere. En del troede på mere end 88 procent, mens en enkelt var helt oppe over 90 procent.

Den heldige vinder kunne tage en flaske vin med hjem efter en lang dag på sæderne i salen og efterfølgende optælling af de mange krydser.