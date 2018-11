Fest i Brenderup Aktivitetscenter: Specialskole løber med årets handicappris

Brenderup: De seneste uger og måneder har elever på Fjelsted Harndrup Skole og specialskolen Skrillingeskolen arbejdet sammen om at nedbryde fordomme om det at have et handicap. Det kulminerede i Brenderup Aktivitetscenter torsdag eftermiddag, hvor FNs handicapdag blev markeret med både hjemmelavede videoer, en borgmester-tale og ikke mindst overrækkelsen af årets handicappris.

- Prisen gives til nogen, der har ydet en særlig indsats for de handicappede i Middelfart Komme, indledte Gitte Reckendorff Nielsen, formand for Danske Handicaporganisationer i Middelfart, sin tale, før hun overrakte prisen til dette års vindere - de ansatte og eleverne på Skrillingeskolen.

Til at tage imod prisen var Karin Munk Pedersen og to repræsentanter fra Skrillingeskolens elevråd. Prisen laves hvert år af en lokal kunstner, og i år havde Steffan Herrik lavet en skulptur af en trehjulet handicapcykel - en hyldest til en handicappet dreng, han havde kendt.

Om årsagen til at det netop var Skrillingeskolen, der løb med prisen, lød forklaringen blandt anden, at skolen gør en særlig indsats for at nedbryde barrierer mellem børn med handicap og børn uden handicap.

Det var især forældre til børn på Skrillingeskolen og Fjelsted Harndrup Skole, der var mødt i hallen for at se de videoer, som klasserne havde lavet om de temadage, eleverne fra de to skoler har haft sammen i løbet af efteråret. På temadagene har eleverne arbejdet sammen om emner som det at leve med et handicap, og hvordan sørger man for at alle er inkluderet - uanset handicap.

- Når børnene mødes, bliver alle fordomme nedbrudt, og det gælder begge veje. Vi har fordomme alle sammen, og derfor er det vigtigt, at der bliver skabt venskaber på tværs, fortalte Gitte Reckendorff Nielsen om, hvorfor både handicapdagen og prisen er vigtig at holde fast i.