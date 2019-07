Fem lejligheder på vej oven på Fakta

Middelfart: Antallet af lejligheder i Middelfart midtby fortsætter med at vokse. I maj stod Købmandsstandens Finansieringsinstitut (KFI) klar med to nye taglejligheder i deres ejendom i Jernbanegade, hvor Punkt 1 bor til leje. Og i øjeblikket er håndværkere i fuld gang med at indrette fem nye taglejligheder ved siden af oven på Fakta, som KFI også ejer. KFI's kommunikationschef Per Sten Nielsen oplyser til Fyens Stiftstidende, at opgaven udføres af håndværkerfirmaet Amstrup & Baggesen Entreprise, og lejlighederne er klar til indflytning cirka midt i august.

Lejlighederne bliver hver især på knap 100 kvadratmeter og allesammen med udendørs altan. Huslejen kommer til at ligge på mellem 8.000 og 9.000 kroner plus forbrug.

Udlejningen varetages af Realmæglerne i Middelfart. Det bliver en nem opgave, forudser Casper Jespersen.

- Der er fortsat en meget stor efterspørgsel både blandt unge og ældre på centralt beliggende lejligheder i Middelfart, så jeg forventer ikke, at det tager særlig lang tid at få lejet dem ud, siger Casper Jespersen fra Realmæglerne i Middelfart.