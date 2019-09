- Jeg trænger til mere tid til familien, konkurrencen er også blevet hårdere, siger 51-årige Teza Mahpour, der har solgt sin ejendom i Østergade og serverer for sidste gang 28. september.

Middelfart: 14 år efter han serverede det første middelhavsinspirerede måltid mad, har Teza Mahpour solgt sin ejendom i Østergade 68. Spisestedet, der har skiftet navn og stil adskillige gange gennem årene, har sidste åbningsdag 28. september, hvorefter den nye ejer, 36-årige Morten Ellegaard Hansen fra Middelfart tager over.

Han lover et nyt spisested inden årets udgang. Dog ikke med ham selv ved roret. Han er erhvervskundechef i Nordfyns Bank i Middelfart, og det agter han ikke at ændre på. Morten Hansens plan er at forpagte restauranten ud, og han forventer en afklaring allerede 9. september.

- Jeg købte ejendommen lidt ved en tilfældighed, fordi jeg kender Teza Mahpour. Jeg kunne se nogle perspektiver i en overtagelse, da han kontaktede mig og udtrykte ønske om at sælge, forklarer Morten Hansen.

Teza Mahpour fortæller, at han trænger til tid til familien.

- Jeg har kone og to børn på syv og ni år. Jeg savner at være mere sammen med dem om aftenen, det er umuligt som restauratør. Og så er konkurrencen ikke blevet mindre med de mange spisesteder, der er åbnet i Middelfart de senere år, forklarer Teza Mahpour.

Hvad han skal lave fremover, ligger ikke fast.

- Nu skal jeg lige puste ud og nyde familien, og så må vi se, hvad der byder sig, siger den iranskfødte restauratør, der flygtede til Danmark som 15-årig uden sin familie.