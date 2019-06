Farvel til Superbrugs: Ny Fakta i Gelsted fejres med åbningsfest og mad i lange baner

Gelsted: Det er sjældent, at tidsplanen ligefrem overhales, når der bygges nyt eller bygges om. Men det er tilfældet i Gelsted, hvor omdannelsen af den gamle Superbrugs til en ny Fakta er gået så hurtigt, at butikschef Nikolaj Jørgensen allerede lørdag den 25. maj kunne åbne dørene for kunderne til en næsten færdig Fakta.

Helt overstået med deres arbejde er håndværkere dog ikke endnu, men det lover de at være til den store åbningsfest torsdag den 13. juni.

Middelfarts viceborgmester lægger tidligt ud og klipper snoren allerede klokken 8 om morgenen. Det bliver startskuddet til en lang dag med mad i lange baner, festlige indslag og sikkert også mange gode tilbud.

Morgenens kunder bydes på brunsviger, som kan skylles ned med både kaffe, te og juice.

Mere mad og drikke serveres der hele eftermiddagen med grillpølser, slush-ice, fadøl og popcorn på den menu. Børnene kan desuden se frem til børnekarrusel og tryllerier, ligesom der vil være forskellige konkurrencer for både børn og voksne dagen igennem.