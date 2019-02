Fart, våben, stjålet bil og formentlig narkokørsel: To mænd fra Aalborg er blevet anholdt ved Nr. Aaby

Det startede med en hastighedsovertrædelse på Lillebæltsbroen og endte med, at Fyns Politi anholdte to mænd for blandt andet flere brud på færdselsloven og våbenbesiddelse.

En tur henover Den Ny Lillebæltsbro torsdag ved middagstid endte med at være en tur lidt ud over det sædvanlige for et par færdselsbetjente fra Fyns Politi. En fartovertrædelse skulle nemlig vise sig, at ende i anholdelse af to mænd for brud på våbenloven, færdselsloven og straffeloven.

Betjentene kom kørende i en civilbil over Lillebæltsbroen i retningen mod Fyn omkring klokken 13.18, da de bliver overhalet af en "stærktkørende BMW", fortæller Hans Jørgen Larsen, der er vagtchef hos Fyns Politi.

- De fulgte efter den for at få taget en fartmåling. BMW'en fortsatte med høj hastighed, og på et tidspunkt kørte de over 200 kilometer i timen, siger han.

Da politiet forsøgte at få stoppet bilen med to mænd i, fortsatte den - lige indtil Nr. Aaby-afkørslen (nummer 57), hvor BMW'en drejede fra og fortsatte op i rundkørslen og lidt ud af landevejen mod Odense ifølge vagtchefen.

- Jeg ved ikke, om føreren fik givet bilen for meget gas, men de snurrede rundt i BMW'en nogle gange. Det fik dem til at stoppe, og betjentene fik dem anholdt, siger han.