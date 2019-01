Familievirksomhed sætter rekord: Solen er for alvor brudt frem over lille juice-producent i Balslev

Det går godt for Sunny Juice i Balslev, som ovenikøbet kan glæde sig over netop at have fået knap en halv million kroner fra LAG-midlerne. Pengene investeres i en ny pakkelinje til kartoner. Sylvester Lapa og Kazimierz kacprzak pakker i dag de fyldte juicekartoner i kasser ved håndkraft. I fremtiden vil det ske automatisk. Foto: Peter Leth-Larsen