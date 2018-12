Familie er stærkt bekymret: Politiet udvider eftersøgning

Middelfart: Politiet har udvidet efterforskningen i håbet om at finde frem til 44-årige Allan Preben Andersen fra Middelfart, som politiet efterlyste fredag. Hans familie har ikke hørt fra ham siden mandag den 26. november og er stærkt bekymret.

Men politiet har ikke opgivet håbet om at opspore ham, fortæller Lars Thede, vagtchef hos Fyns Politi.

- Vi er gået fra at kigge de oplagte steder som lejlighed, kælderrum og lignende steder til, at vi nu taler med venner og bekendte for at høre, hvor han plejer at færdes henne. Det gør vi for at se, om det er der, vi skal lede efter ham, forklarer Lars Tvede og pointerer:

- Vi vil stadig gerne have hjælp fra offentligheden.

Har man oplysninger i sagen, kan Fyns Politi kontaktes på telefon 114.