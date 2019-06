Fakta åbnede i Gelsted: Det tog kun 5 minutter

En velovervejet beslutning

114 dage er der gået, siden der blev holdt borgermøde i butikken i februar. Det er Kvickly-direktør Ole Ebdrup Andreasen, der også er ansvarlig for butikken i Gelsted, der har talt dagene til åbningen.

Butikken er bygget om og moderniseret for otte millioner kroner, og man har i Middelfart og Omegns Brugsforening tænkt sig rigtig godt om, inden man besluttede at bruge de mange penge i butikken i Gelsted.

- Vi regner med, at vi skal drive forretning her i mange, mange, mange år endnu. Nogle steder har man ventet med at bygge en forretning om, til der ikke var mere at bygge på. Men her har vi været proaktive, for vi vil drive forretning her. Og allerede nu ser det fornuftigt ud. Mens der har været holdt åbent under ombygningen, kan vi se, at vi kommer til at ramme vores mål for omsætningen, forklarede Ole Ebdrup Andreasen, der også betegner sig selv som optimistisk for Fakta i Gelsteds vedkommende.