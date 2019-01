Fællesskab for udfordrede børn: Hoppepude på størrelse med en halv håndboldbane

Skrillingeskolens idrætsdag er en udfordring for arrangørerne, fordi der er stor forskel på, hvad eleverne hver især kan. Men en hoppepude på størrelse med en halv håndboldbane serverer fællesskab og glæde for alle.

Middelfart: Hvordan laver man en idrætsdag for 100 børn, når nogle af dem lider af lammelser, mens andre kan slå kolbøtter? En hoppepude på størrelse med en halv håndboldbane er et godt bud. Det erfarede Emil Drejer, da han sidste år som lærer på Skrillingeskolen skulle stå for arrangementet i Lillebæltshallerne.

Så den succes ville han gerne gentage i år.

- Hoppepuden er fantastisk, fordi alle kan være med. Den er stor nok til at rumme alle 100 børn, og er man lammet kan man ligge på puden og blive "hoppet rundt" af sine kammerater, mens dem, der er så fysisk aktive, at de kan slå kolbøtter, også kan komme til det. Det er en rigtig god aktivitet, som alle kan være med til. Fodbold og rundbold er ikke en mulighed for vores elever, hvis alle skal være med, siger Emil Drejer.

Problemet i år var dog, at der ikke var penge til at leje den gigantiske hoppepude.

Men en henvendelse til Middelfart Sparekasse betød, at de 9000 kroner, som det koster at få puden til Lillebæltshallerne, blev doneret af sparekassen.

Så da de 100 elever mødte frem til årets idrætsdag, var der igen mulighed for massehop.

- Desuden stiller Middelfart Kegleklub op og giver nogle af vores elever mulighed for at prøve det spil. Det er vi også meget glade for, siger Emil Drejer.