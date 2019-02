Kim Larsen nåede at spille på Rock Under Broen mange gange før sin død i efteråret 2018. Senest var det i 2017. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

Vi har været i arkivet og fundet billeder af de storslåede koncerter, lunkne fadøl og store smil fra Rock Under Broen gennem årene.

Et nyt Rock Under Broen var i 2013 på benene, efter at regn og millionunderskud i to år havde tvunget det gamle i knæ. Scenen blev vendt ud mod vandet og hele området blev bevidst gjort mere intimt. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

I 2013 charmerede Rasmus Seebach publikum under broen. Om succesen var stor nok til, at festivalen skulle gentages var dengang uvist. Det er det ikke længere, og dengang i 2014 blev ikke sidste gang Seebach spillede i Middelfart. Det gjorde han senest ved Rock Under Broen i 2018. Arkivoto: Michael Bager

Middelfart rock under broen NIK og Jay

I 2014 var Fyens Stiftstidende med, da det store VIP-telt op blev sat op en uge før festivalen. Opsætningen af den store scene kan fik dog lov vente til dagen før. Arkivfoto: Robert Wengler

Vejret var med arrangørerne af Rock Under Broen 2014. Trods det endte regnskabet i nul. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Bådejerne kom hinanden ved under Rock Under Broen 2014, og det endte med, at enkelte fik påtaler fra politiet. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Et af de bands, som efterhånden har gæstet Rock Under Broen en del gange er danske Nik & Jay. De kan opleves under broen igen i 2019. Billedet her er fra 2014. Arkivfoto.

Mia Hansen og Emma Andersen havde travlt med at fylde genbrugskrus til gæsterne i VIP-området i 2015. Virksomheder både lokalt og fra andre steder i Danmark havde investeret i adgang til det særlige område, hvor der var tørvejr, lækre buffeter og siddepladser med udsigt til den store musikscene. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

Barber Jesper Olsen stillede i 2015 an med barbergrej, stol og spejl for at tilbyde gæsterne en barbering eller trimning af skægget. Det lagde Josh Jakobsen som den første beredvilligt ansigt til. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

Restaurantchef og kok Jacob Elkjær fra Restaurant Fænøsund havde det forkromede overblik over dagens serveringer i VIP-området ved Rock Under Broen i 2015. Blandt andet skulle 700 østers åbnes. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

Ved Rock Under Broen i 2015 havde mange af gæsterne sikkert håbet på at kunne feste i lidt mindre tøj, end det var tilfældet. Vejret bød nemlig på skyer. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

Rock Under Broen 2015. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

Rock Under Broen i 2016 var en af de varmere, og det udnyttede et par af de flydende gæster. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Inger Jernov, som i 2016 rundede de 90 år havde aldrig været til Rock Under Broen. Det blev der lavet godt og grundigt om på, da familie og venner hentede hende i en rickshaw og trillede hende til fest. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Carsten Hedekær (t.v.) og hans kammerater var i 2016 til Rock Under Broen for 22. gang i træk. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Rock Under Broen 2016. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Rock Under Broen i 2016 tog sig flot ud fra luften. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Rock Under Broen 2016. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Den 27. udgave af Rock Under Broen (2016) bød blandt andet til koncert med Krebs og Falck. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Rock Under Broen 2017. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

Rock Under Broen 2017. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

Rock Under Broen 2017. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

Rock Under Broen 2017. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

Rock under Broen 2018. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Rock under Broen 2018. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Rock under Broen 2018. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Rock under Broen 2018 blev af mange husket for de lange køer til toiletterne. Noget som arrangørerne efterfølgende lovede ikke ville ske igen. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen