Fælles: Ro- og Kajakklubben i Strib har eksisteret i 20 år, og det blev markeret

Strib: Medlemmerne i Strib Ro og Kajakklub har fejret klubbens 20-års jubilæum.

- I dag har vi en veludbygget klub med over 140 medlemmer, som har sin daglige gang i klubbens lokaler. Klubben har tre ben at gå på. Det er baglæns-roning, kajak-roning og ro-spinning, fortæller formand Bent Juul Jørgensen.

Klubben har spinningshold stort set hver dag hele året rundt, hvor medlemmer i alle aldre motionerer på indendørs-ergometre til høj musik.

- Roning i kajak er også en helårs-aktivitet, når ellers medlemmerne er iført passende beklædning. Baglænsroning i inrigger-bådene er i SRK udelukkende en sommeraktivitet.

Rammerne omkring klubben er løbende er blevet udbygget.

- I dag er vi i stand til at huse vores materiel. Vi har været heldige med støtte fra gode sponsorer at kunne udbygge vores faciliteter med ny bådebro og nye kajakker i 2018, nye klubhusfaciliteter med toilet, bad og omklædning i 2017 og senest et nyt hejseværk til robådene i 2019.

Jubilæet blev fejret med stor aktivitet hos medlemmerne allerede fra om morgenen med ture til Skærbæk og Marinaen i Middelfart.

Eftermiddagen blev brugt på at pynte festkagen og tilberede maden til de 50 medlemmer, som valgte at fejre klubbens jubilæum på stranden foran klubben.

- Det var en rigtig sommeraften, som vi, der elsker at være ved vandet, nød, indtil solen gik ned, fortæller Bent Juul Jørgensen, der bor på Brændeskovvej i Strib.

Klubbens adresse er Strandvejen 265, og stribroogkajakklub.dk er navnet på klubbens hjemmeside. /SH