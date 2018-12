FabLab Middelfart bliver del af verdensomspændende organisation

Middelfart: FabLab Middelfart har fået en tidlig julegave, der betyder at FabLab Middelfart er et anerkendt medlem af den verdensomspændende organisation af flere end 1.500 FabLabs.

Milepælen er et produkt af et politisk ønske om at fremme innovative og teknologiske kompetencer, en målrettet etableringsfase og ikke mindst nysgerrige og engagerede besøgende borgere og skoler.

Et af kriterierne for at kunne kalde sig et anerkendt FabLab er, at man tilbyder åben og gratis adgang for alle.

Fra denne uge relanceres Open Makerspace hver onsdag kl. 12-19 på Nr. Aaby Bibliotek, og det støttes med ekstra åbne dage frem mod jul i bibliotekets åbningstid.

Sidste torsdag i hver måned vil der kl. 14-16 være gratis intro/sparring/vejledning.