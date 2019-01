Få testet hørelsen: Hørecenter holder Åbent Hus

Middelfart: 800.000 danskere lever med nedsat hørelse. Hvis man mistænker, at man er en af dem, er der nu mulighed for at få testet hørelsen i Middelfart uden at bestille tid.

Nye lokaler og ny audiologist

Baggrunden for arrangementet er, at Dansk Hørecenters lokaler i Middelfart er blevet renoveret. Centret har desuden ansat en ny audiologist, Anette Thomsen. Hun glæder sig til at komme i gang med arbejdet, som hun mener gør en forskel.

- Jeg er utroligt glad for at være en del af Dansk Hørecenter, for jeg ved, at mine kunder får en god oplevelse og føler sig trygge her. Desuden kan et høreapparat altså forandre livet for mange personer med høretab, og det giver masser af muligheder og hjælp i hverdagen, siger Anette Thomsen.