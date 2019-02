Få svar i Middelfart: Fakta og fordomme om psykiske sygdomme

Middelfart: Sensationsprægede historier om patienter i psykiatrien er med til at skabe fordomme om psykisk sygdom. Det vil Psykinfo gerne være med til at lave om på med et arrangement tirsdag 5. marts klokken 19-21 på Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Østre Hougvej 70, Middelfart.

Aftenen byder på oplæg med tidligere overlæge Peter Fristed og paneldebat med et hold af En Af Os-ambassadører, som hver kan fortælle om deres egne erfaringer med psykisk sygdom.

Målet er, at give aftenens publikum mulighed for at være nysgerrige og helt trygge ved at stille de spørgsmål, der fylder indeni, hvad enten man er ansat, studerende, pårørende eller selv psykisk sårbar. Målet er bryde tabu og fordomme om psykisk sygdom gennem en respektfuld og anerkendende dialog, forklarer PsykInfo, som er arrangør.

Alle er velkomne til arrangementet, som er gratis; man skal bare tilmelde sig til Psykinfo Region Syddanmark på telefon 9944 4546.