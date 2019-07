Få mere for kirkeskatten: Præsten lytter og støtter, når livet gør ondt

Sognepræst i Føns, Ørslev, Udby og Husby, Vita Andreasen, har ugentligt mange samtaler med sognets børn. Ikke kun om tro, men om alt muligt. Her kan man lette hjertet uden at få lettet pengepungen. Og det synes præsten, at flere burde benytte sig af. For en præst kan lytte og give råd i svære situationer, hvor fornuften ikke længere råder. Når livet er ved at ende for nogen, men må fortsætte for andre. Når ægteskabet knirker. Når stressen tynger.