Få hjælp til at give dit barn mere selvværd

Middelfart: Den vigtigste ballast man kan give sit barn, er et godt selvværd. Men hvordan gør man det bedst muligt? Det kan man blive klogere på, når Foreningen Higer Worth Org. holder foredrag i Middelfart i Østergades Forsamlingshus lørdag 30. marts kl. 12-15.

Foredraget henvender sig specielt til alle kommende forældre, småbørnsforældre og voksne, der er i daglig eller tæt kontakt med børn i alderen 0-6 år.

- Et stærkt selvværd er det, mere end noget andet, der vil hjælpe og sikre at dit barn vil kunne undgå at blive offer for mobning eller lide under gruppepres, præstationsangst eller ende ud i uheldige og grænseoverskridende situationer, står der i pressemeddelelsen fra Foreningen Higer Worth Org.

De kalder et stærkt selvværd for en skudsikker vest, der hjælper barnet til at stå op for sig selv.

Foredraget er sponseret af Forældreuddannelsen.dk og er derfor gratis at deltage i, men det kræver tilmelding på http://www.brydfri.nu/gratis.html.