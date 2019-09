Natten til tirsdag nedbrændte spejderhytten "Toppen" i Harndrup. Dermed har de lokale FDF'ere fået endnu et skud for boven, efter at skoven omkring hytten blev fældet for et år siden. Men kredsleder Frederik Sørensen slår fast, at "Toppen" skal genopføres, så der fortsat er spejderliv i området.