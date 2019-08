Et hurtigt sus igennem byen

Middelfart: Havnegade var søndag omdannet til en pointstation i cykelløbet Fyen Rundt. Det er Odense Cykelklub, der arrangerer det store løb, og i år gik løbets længste rute på 185 kilometer gennem store dele af Middelfart Kommune. Først Harndrup, Brenderup, Båring, Strib og Middelfart og derefter i sydvestlig retning mod Føns.

Først ankom officielle motorcykler. Derefter mototcykelbetjente og så kom de første følgebiler efterfulgt af selve feltet, der igennem Middelfart havde delt sig i to dele.

Det var et hurtigt sus, der strøg igennem byen. Hele to gange kom de forbi stationen på Havnegade, men så var det også slut.

Cykelklubben Baghjulet, Nørre Aaby Cykelklub, Middelfart Cykel Club og Middelfart Sparekasse havde ellers stillet op med forskellige aktiviteter og en skærm med livesending fra selve løbet, som TV2 Sport dækkede intenst.

Nørre Aaby Cykelklub benyttede lejligheden til at gøre sig lækker for de unge. Klubben har netop startet cykelhold for børn og unge, og derfor var det en god mulighed for at vise sig lidt frem.

Så snart feltet var væk, satte de kursen mod Sandager for derefter at køre ind på øen igen mod Ørsted, Tommerup og Vissenbjerg. Det var det sus.