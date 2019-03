I det politiske ingenmandsland, 4 dage efter kommunalvalget 2017, da afgående byråd ikke endnu var afløst af det nyvalgte byråd, blev der vedtaget et papir, der skulle udvikle det kommunale demokrati. Der blev spenderet 1million kroner i denne valgperiode på tilkøb af en demokrati-professor, der skulle undervise byrådet i borgerindvolvering, forestå efteruddannelse af byrødderne i demokrati o.s.v. Samtidigt fik de folkevalgte højere vederlag.

Det er derfor en uforståelig zigzagskurs, når der nu med "Udvikling Middelfart" trækkes bestemmeretten over de 3 erhvervsforeninger ind på rådhuset. Der må være en del mennesker, der hidtil har ydet et frivilligt ildsjælebidrag, der må stå tilbage med en klam smag i munden. Med et gigantisk sug i vores allesammens fælleskasse på 3 mill. årligt, altså 9 mill. i denne valgperiode, så skaffer borgmesteren sig ,som født formand , en fin mulighed for at være festarrangør i Middelfart by .

Borgmesteren bør nok være opmærksom på det forløb, som en tilsvarende konstruktion "Odense Sport og Event" har haft med flere jura-ting, men også med økonomien med et underskud på 38.mill.

Det med at arrangere store events har det med somme tider at gå godt og somme tider skidt.