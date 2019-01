Et godt formål: Julemusiknisser samlede penge ind

Strib: Gunnar Jensen fra Strib havde forud for jul slået sig sammen med to venner, der som julemusiknisser underholdt travle julehandlende i Strib og Middelfart med julemusik.

Formålet var også at samle ind for den pakkeuddeling, Middelfartafdelingen af Dansk Røde Kors arrangerer hvert år i december, hvor man uddeler julepakker til familier, som har vanskeligt ved at få økonomien til at strække til en god julefest.

- Vi startede hos Superbrugsen i Strib, fortsatte foran Kvickly og i gågaden for at slutte med endnu en gang gågademusik, denne gang i tørvejr under en af Holms store markedsparasoller, fortæller Gunnar Jensen og fortsætter:

- Det blev til fire timer med julemusik samt masser af smil og hyggelige kommentarer fra de forbipasserende, som også fandt vej til indsamlingsbøsserne, så vi til sidst kunne tælle os frem til 3.250 kroner, som folk trods juletravlhed og - ind i mellem - silende regn tog sig tid til at give til det gode formål, fortæller han videre.