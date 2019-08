Et år fejret i høj sol: Festlig fødselsdagsfest Ejby Bypark

- Jeg blev så overvældet over, hvor mange, der bakkede op om indvielsen sidste år, at jeg syntes, det skulle følges op med en fødselsdagsfest. Og vi er helt overvældet dagens fremmøde, fortæller Christina Skovgaard.

Det har manglet

Hun mener, Ejby har manglet en fælles begivenhed og håber, at fødselsdagsfesten bliver en årlig tilbagevendende begivenhed.

- Gelsted har deres marked, Balslev har deres festival, vi skal ikke kopiere de andre, men vi skal også have noget at samles om, siger Christina Skovgaard.

Styregruppen har oplevet en massiv opbakning fra det lokale erhvervsliv og private, som har støttet fredages fest med over 50.000 kroner.

- Vi er fuldstændig overvældede over så åbne arme, vi er blevet modtaget med. Vi skal ikke tjene penge, men det betyder, at vi har et lille økonomisk fundament at starte op på til næste år med de indtægter, vi i dag får på salg af pølser og vand andeløbet, fortæller Franz Lægteskov, en anden af de fire frivillige.

Han føjer til, at styregruppen har planer om at lave yderligere et arrangement om året, så man samler borgerne to gange om året i byparken.