Entreprenørafdelingen fik arbejdsmiljøpris

Nordvestfyn: Arbejdsmiljøprisen 2018 gik til entreprenørafdelingen.

Styregruppen for arbejdsmiljøledelse havde svært ved at udpege en vinder, og der var tæt løb mellem Multihuset, STU og Entreprenørafdelingen - tre arbejdspladser, som alle gør en stor indsats for arbejdsmiljøet.

Prisen blev uddelt, da entreprenørafdelingens medarbejdere og ledere var samlet til julehygge i den nye hal.

Der var del forundring over, at direktøren, chefen og et par arbejdsmiljøkonsulenter også havde valgt at komme. Forundringen blev dog afløst af glæde og klapsalver, da direktør Torbjørn Sørensen tog ordet, og det viste sig, at styregruppen for arbejdsmiljø havde valgt, at entreprenørafdelingen var modtager af Middelfart Kommunes arbejdsmiljøpris.

Entreprenørafdelingen roses blandt andet for en vedholdende og kontinuerlig indsats over en længere årrække siden afdelingen som pilotprojekt samt lange perioder uden arbejdsulykker.