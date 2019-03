Enkelte ledige pladser tilbage: Friskole indfører udeskole for børnehaveklassebørn

Når 0.klasses eleverne starter på Fænøsund Friskole i august, kan de være sikre på, at de en fast dag om ugen skal i Udeskole.

Fænøsund: Når Fænøsund Friskole fra efteråret indfører udeskole for eleverne i 0. klasse, skal eleverne undervises i nærmiljøet. Udeskole indebærer dermed regelmæssig aktivitet udenfor klasselokalet.

Arbejdsmetoden giver eleverne anledning til at tage alle sanserne i brug, så de får personlige og konkrete erfaringer i mødet med virkeligheden. Arbejdsmåden giver plads til faglige aktiviteter, spontan udfoldelse og leg, nysgerrig søgen, fantasi, oplevelser og socialt samvær.

Målene med udeskole er at sikre bedre faglighed, bedre læring, undervisningsdifferentiering, bedre forståelse af naturen, bedre sundhed, bedre motorik, læring ad flere kanaler, bedre social forståelse, bedre forankring i lokalområdet samt flere direkte oplevelser.

Skoleleder Dorte Rud Jager Mouboe glæder sig over initiativet som er taget af skolens børnehaveklasseleder Mette Højgård.

Fænøsund Friskole er en grøn skole og gør hvert år en stor indsats for at gøre sig fortjent til at modtage Friluftsrådets grønne flag- skolen har modtaget flaget hvert år siden 2008.

Når man er en grøn skole med fokus på natur og miljø, så er de pædagogiske tanker bag udeskolen en helt naturlig vej at gå.

Dorte Rud Jager Mouboe fortæller, at der er enkelte ledige pladser i kommende 0.klasse og håber at den obligatoriske udeskole for 0.klasse, vil tiltale endnu flere forældre og elever.