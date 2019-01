Engelbrecht Biler bliver til CarPeople

Værkstedet på Fynsvej melder sig ind i værkstedskæden for at skabe bedre fleksibilitet og sikre høj kundetilfredshed.

- Vi har fået rigtig mange tilbud fra kæder i de seneste år, men kun CarPeople deler vores tilgang til kunder og det at drive et værksted. Vores nøgleord er tillid, troværdighed og service, og CarPeople repræsenterer som den eneste samarbejdspartner den kvalitet, jeg kan se mig selv i, forklarer Hardy Engelbrecht Olesen, der leder salgsafdelingen, i en pressemeddelelse.

Bilhuset Engelbrecht Biler, der er stiftet af far og søn, Hardy og Jesper Engelbrecht Olesen, slog dørene op for tre år siden.

Engelbrecht Biler har fokus på ærlighed og tillid mellem værkstedet og kunden. Som en del af CarPeople bliver deres kundehåndtering for fremtiden målt og vejet gennem mystery shopping og kundetilfredshedsundersøgelser. Medejer Hardy Engelbrecht Olesen ser frem til at blive vurderet af kunderne. Foto: PR

Høje krav

Engelbrecht Biler beskæftiger i dag ni personer - tre i salg og administration og seks mekanikere. Om få måneder indvier virksomheden et nybygget domicil på 900 kvadratmeter samt 5000 kvadratmeter udenfor med plads til biler.

Hardy og Jesper Engelbrecht Olesen har fra begyndelsen prioriteret at uddanne nye mekanikere, og i dag er halvdelen af medarbejdere i værkstedet i lære.

- Vi vil helst uddanne vores egne fremtidige medarbejdere. Vi har sindssygt høje krav, og det er nemmere at forme de unge fra begyndelsen end at skulle til at lære en gammel hund nye tricks, fortæller Hardy Engelbrecht Olesen.