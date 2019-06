Energibyer handler

De syv byer har et fælles telt sammen med firmaerne Tankegang og PlanEnergi, og her bliver der intens aktivitet i tre dage med fokus på vedvarende energi, energibesparelser og grøn omstilling.

Telt, klimabus og hyggekrog

De syv energibyer har i år tre typer aktiviteter. I teltet er der debat og dialog med blandt andre med Connie Hedegaard, Søren Hermansen og byernes borgmestre.

På pladsen er der en klimabus, hvor man gennem enkle tekniske test kan lære om CO2, varmestråler og smart opvarmning.

Endelig tilbyder Energibyerne en hyggekrog, hvor man kan deltage i klimasamtaler, beregne sit eget CO2 forbrug eller tale videre om de emner, der lige har været for i teltet. - Kommunerne gør en stor indsats på hver sin måde, men vi kommer ikke for at prale. Vi vil gerne have ny inspiration og idéer til nye måder at gøre tingene på, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S) fra Middelfart Kommune.