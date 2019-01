Middelfart: Natten mellem den 31. december og 1. januar blev to biler i Middelfart midtby udsat for hærværk. Nu er der anmeldt endnu et hærværk på en personbil på Birke Alle.

Det drejer sig som en Skoda Citigo i sort, som har fået en bulet i venstre fordør samt ridser på kølerhjelmen. Hærværket mod bilen er sket mellem den 1. januar klokken 03 og klokken 10.

Om de tre episoder hænger sammen, fremgår ikke af Fyns Politis døgnrapport.