En tur i biffen, champagne og kampagne: Sådan hverver de lokale partier nye medlemmer

Radikale Venstre

- Vi er meget udfordrede af, at vi ikke har nogen, som sponsorerer os. Vi har ingen penge ud over dem, vi får fra partistøtten, så det er ikke nemt for os at komme ud og dele flyers og lignende ud. Men vi sørger for at være aktive på vores Facebook-side, og så ringer jeg rundt til nye medlemmer for at høre, hvad de kunne tænke sig at bruge foreningen til, siger formand for Radikale Venstre i Middelfart, Elisabeth Kjær Tejlmand.