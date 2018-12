En succesfuld peberkageby: Over 7000 besøgende

2018 har været endnu et succesfuld år for Middelfart Peberkageby, hvor over 7000 gæster har besøgt byen for at dufte, se og mærke julestemningen.

- Det følger meget tallene fra sidste år, men vi ved, at der også plejer at komme mange på den sidste åbningsdag, fortæller museumsleder Maiken Rude Nørup, der kan berette om, at traditionen selvfølgelig vender tilbage igen til næste år.

Og med en kåring af årets vindere, kan folkene bag se tilbage på endnu et succesfuldt år for den traditionsrige Middelfart Peberkageby, hvor over 7000 gæster har lagt vejen forbi museet.

Den historiske udstilling

Udover Middelfart Peberkageby har de besøgende, ifølge Maiken Rude Nørup, også været glade for den historiske udstilling, som i år hed "duften af jul". Her fik gæsterne mulighed for at opleve alle julens dufte samt lære mere om, hvilke dufte der hører til hvilken tid.

- Gæsterne har været rigtige glade for udstillingen. Der har været en meget positiv tilbagemelding på det. Dels fungerer det rigtig godt, at man har peberkagebyen, hvor man kan stemme, og så den her udstilling, hvor man får historisk viden omkring julen. Jeg har indtryk af, at det er en god kombination.

Til næste år kan de besøgende se frem til, at det er Peters Jul, som bliver den historiske udstilling, hvor de besøgende vil opleve, at musset tager udgangspunkt i de forskellige vers. Det kan for eksempel tænkes, at man kigger på, hvordan det var at handle i Middelfart i den tid, hvor Peters Jul er fra.