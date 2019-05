Regitze Tilma (V) mener, at beslutningen om at lade det specialiserede dagtilbud Perronen flytte ind hos kommunens entreprenørafdeling burde være fremlagt for det samlede byråd og ikke kun Teknisk Udvalg og Social- og Sundhedsudvalget. Det mener Kaj Johansen (S) ikke. Arkivfoto: Kim Rune og Jørgen Hansen