Nordvestfyn: Byrådet kunne på sit seneste møde sende lidt over en million kroner til Landdistriktspuljen for 2019. Puljen kan søges til projekter uden for Middelfart og Strib by, og det skal være projekter, som har et bredt, folkeligt fokus. Ansøgere til puljen skal på ansøgningstidspunktet allerede have samlet 20 procent af finansieringen, og her tæller frivilligt arbejdskraft ikke. Der kan maksimalt søges til 50 procent af finansieringen af et projekt. Der er ansøgningsfrist 6. maj 2019, og Middelfart Byråd tager stilling til ansøgningerne 3. juni.