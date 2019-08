En mand med en mission: Middelfarter fortæller glemte succeshistorier i ny podcast

Jan Simmen har blandt andet været i Lapland, hvor samerne til trods for de store mængder vand i Lapland har understreget vigtigheden af rent vand. Det skyldes, at området er ramt af forurening fra en omfattende minedrift. Privatfoto

Journalist, sømand og globetrotter Jan Simmen fortæller i 10 podcast glemte succeshistorier om ting, der går den rigtige vej i verden - og hvordan vi alle med små skridt kan støtte den udvikling.

Middelfart: Kender du det? Endnu en nyhed ude fra verden, hvor tingene går skidt. For eksempel at klimaet bare bliver varmere og varmere, at krigene bliver værre og værre. Følelsen af, at det hele nok alligevel ikke nytter noget. Får begreber som "verdensmål" dig til at se tomt ud i lokalet med et opgivende udtryk i ansigtet? Så er du næppe den eneste. Men nu skal et nyt landsdækkende projekt prøve at vende det hele på hovedet. Fortælle de i medierne ofte glemte succeshistorier. Give håb. Fortælle om FN's verdensmål i et sprog, alle kan forstå og give flere bud på, hvad den enkelte "kan" gøre. Ikke "bør" gøre, for her er ingen løftede pegefingre. Og hvorfor er det så interessant for netop den avis, du sidder med i hånden? Jo, i spidsen for det journalistiske oplysningsprojekt står journalisten, sømanden og globetrotteren Jan Simmen fra Middelfart. Nogen kender ham måske som personen, der ofte tager på arktiske ekspeditioner. Deriblandt Al Gores klimaekspedition. Andre kender ham måske som personen, der har været journalist på netop avisen her, mens andre måske kender ham som styrmanden på skibet Aventura fra Middelfart. Og så er der måske nogen, der også ved, at Jan Simmen har været chef for EU's største radiosamarbejde, Euranet, med 25 millioner lyttere fordelt over hele Europa. Netop radio spiller også en central rolle i projektet her. Der er planlagt 10 udsendelser, podcast samt artikler, der hver især fortæller en ny historie. Fra Lapland i nord, Karagwee i Afrika og til Yemens blodige slagmarker. En enkelt historie vil endda inddrage en lokal friskole her fra egnen. Selv om udsendelserne vil fortælle meget forskellige historier, så er der dog én tydelig rød tråd igennem det hele, nemlig FN's 17 verdensmål.

FN's Verdensmål FN vil igennem 17 mål sætte fokus på klodens største problemer. De mål er kaldet Verdensmål.Målet er blandt andet at beskytte Jorden imod klimaforandringer, øge bæredygtige løsninger, reducere ulighed, sikre sundhed til alle og en lang række andre mål, der simpelthen prøver at gøre verden til et bedre sted for alle.

Jan Simmen har blandt andet lavet en podcast med Mogens Lykketoft, der som leder af FN's Generalforsamling var med til at formulere FN's 17 verdensmål. Privatfoto

Indviklet men effektivt Projektet, der hedder "Stemmer fra Verdensmålene", er ikke kun et radioprojekt. Filosofien bag er lidt ligesom talemåden om "mange bække små, giver en stor å". Mens radioudsendelserne bliver sendt ud igennem et netværk af over 100 reklamefrie radioer med et samlet lytterantal på over 150.000, så vil det være muligt at podcaste udsendelserne fra både Facebook, YouTube, hjemmesiden stemmerfraverden.dk og hente det på en lang række podcast-apps og podcastsider, som for eksempel Soundcloud. Det vil være gratis at bruge for alle danskere, ikke mindst skolerne, som er et af projektets målgrupper.

Trækker på tidligere erfaring - Jeg er godt klar over, at mange ikke - mindst i kommunikationsbranchen - hænger lidt fast i den der tanke om, at man bruger et medie eller én platform. I bedste fald bliver en artikel suppleret med Facebook. Men jeg har tidligere ledet oplysningsprojekter for både Folketinget, Europanævnet og Folkeoplysningen, og det er de erfaringer, jeg især trækker på. Ved at bruge mange forskellige platforme med hver deres definerede målgrupper, så opnår projektet her en langt større effekt, fortæller Jan Simmen, som bor i Vejlby Fed, hvor han også har sit kontor. - Det gælder ikke kun om at nå ud til så mange som muligt, men at nå lytterne, læserne og debattørerne på den rigtige måde. Som nævnt skulle vi dels fortælle de glemte positive historier, men vil også gerne have, at danskerne selv deltager med forslag til løsninger. Så inddragelse er en vigtig del af projektet, fortæller Jan Simmen. Ud over at udsendelserne løbende kan podcastes fra blandt andet projekthjemmesiden stemmerfraverden.dk kan interesserede her på egnen også høre udsendelserne på Radio Mælkebøtten, 91.5Mhz, som har adresse i Fredericia, men også har mange lyttere her på egnen. Netop den radio er Jan Simmen bestyrelsesmedlem for, og radioen er med til at producere udsendelserne til projektet. Projektet forventes afsluttet til april næste år.