Emma Gads Takt og Tone: God opførsel hitter stadig

Nørre Aaby: Godt nok er der sket meget i de forgangne 101 år, siden Emma Gads Takt og Tone så dagens lys i 1918. Men mange af de gode råd virker stadig.

"Lad dem ikke helt beherske af deres telefon, men sæt den ud af virksomhed under et måltid sammen med gæster og under en vigtig samtale", skrev Emma Gad således for over 100 år siden.

Nu inviterer Nørre Aaby Kirke til et foredrag med Pia Fris Laneth, der vil fortælle om Emma Gad. Foredraget bygger på debatbogen "Takt og Tone til Tiden", der udkom i foråret 2018. Foredraget portrætterer en usædvanlig kvinde, som levede i en tumultarisk periode af danmarkshistorien. Emma Gad var dramatiker og journalist, førende medlem af Dansk Kvindesamfund og admiralinde. I hendes etikettebog kunne opkomlinge og andet godtfolk orientere sig om sociale spilleregler i samfundets øvre sociale lag.

Foredraget finder sted den 21. marts klokken 19.30 i Nørre Aaby Kirke.