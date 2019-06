Emilie følte sig fremmed efter 15 år i udlandet: - Vi skal være mere åbne

Et opråb, et input eller blot et godt råd. Avisen arbejder fra 10 forskellige steder på 10 dage, og vi giver hvert sted læsere og andre mulighed for at komme til orde.

Hun er i dag 24 år, bor i København og har i snart et halvt år været elev på Skaberiet, en linje på Brenderup Højskole, som sammen med Dansk Flygtningehjælps Ungdom sætter fokus på mødet mellem forskellige kulturer. Det har været et fedt halvår for Emilie Brøndum Reeh, der slutter på onsdag. Knap så fedt var det for hende at vende retur til Danmark efter 15 år i udlandet. Det skete for fem år siden. Som fireårig flyttede hun med sin familie til Zimbabwe og efterfølgende Mozambique og Vietnam, da moren og faren arbejdede for henholdsvis FN og den danske hjælpeorganisation Danida. Som 19-årig vendte hun hjem til Danmark et år før sine forældre, og det var svært. - Vi talte dansk derhjemme, så Matador og var i Danmark om sommeren. Jeg har lært en masse om dansk kultur. Men da jeg flyttede til Danmark, talte jeg som en dansker og lignede en, men jeg kunne ikke finde ud af at være i kulturen. Det var utrolig svært at lære det fra bunden, fortæller højskoleeleven, der fik hjælp fra en veninde med flygtningebaggrund til at blive integreret i det danske samfund.

- Vi er ikke så forskellige Hun peger på, at danske unge er gode til at holde fast i deres barndomsvenner, men kan have svært ved at lukke nye bekendtskaber ind. - Det er svært at komme ind i ungdomskulturen i Danmark. Jeg har altid tænkt, at man kan være venner med alle. Man skal bare finde den ene ting, man har til fælles, fortæller Emilie Brøndum Reeh, der i øvrigt fredag holdt tale foran de øvrige højskoleelever om emnet. Hun råder generelt danskerne til at være mere åbne overfor andre kulturer. - Vi skal være mere åbne overfor hinanden. Jeg tror ikke, vi er lige så forskellige, som vi går og tror, understreger Emilie Brøndum Reeh. Hun anbefaler andre i samme situation til at se den norske serie Skam, der netop handler om, hvilke problematikker der er ved at være ung i Skandinavien.