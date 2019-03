Elsk ensomheden væk

Strib: Spis-sammen gruppen indbyder mandag 11. marts klokken 19 til foredragsaften med Dan K. Månsson i Sognegården i Strib.

Dan K. Månsson er teolog, sjælesørger og leder på Agapes Sjælesorgskursus. Han siger, at det er svært for den ensomme at tale sandt om ensomheden, så det bliver til et "Jo tak, det går godt!".

Alt andet vil være pinligt for fortsat at være med i fællesskabet. Når man er ramt af ensomhed, får man ofte besøg af ensomhedens tro følgesvend, skammen. Skam er afvisningssmerte. Paradoksalt nok findes ensomheden i alle fællesskaber, også i kristne menigheder.

Dan K. Månsson vil sætte ensomheden på dagsorden og tale om det, selv om det gør helt sikkert ondt.

Alle er velkomne til en aften med Dan K. Månsson.