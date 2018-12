Elin og Lilly rykker ved ældreplejen: - Systemet var bøvlet

En undren blev til konkrete spørgsmål og omsat til handling. Et par spørgende kvinder har gjort det lidt nemmere at være plejekrævende i Middelfart Kommune. Avisen har sat dem stævne på Egebo Plejehjem med senior- og velfærdschef Kitt Lysén Pedersen.

En bunke spørgsmål blev til et konkret samarbejde og er nu rullet ud i det virkelige liv i form af en række ændringer, der kommer kommunens ældste borgere til gode.

For hvor skal man ringe hen, når man akut har brug for en kørestol, når man kan se, at man har brug for hjemmehjælp eller måske endda en plejehjemsplads?

Elin Svendsen og Lilly Jørgensen har begge erfaringer med, at det kommunale system kan være firkantet og umuligt at gennemskue, når man har brug for det.

Elin Svendsens mand blev plejekrævende, og så begyndte en del frustrationer over ikke at kunne få den hjælp, som man har brug for, når man har brug for den. Derfor har de to stillet åbne spørgsmål, der nu er blevet handlet på fra kommunens side.

- Som pårørende er det svært at komme ind i systemet. Jeg har oplevet, at min mand er faldet 50 gange, og jeg havde brug for hjælp til at få ham samlet op. Jeg kan ikke selv få ham op. Jeg ringede til kommunen og bad om hjælp, og seks gange fik jeg et nej, forklarer hun. En del af problemet var, at hun ikke vidste hvor i kommunen, hun skulle ringe hen for at få den rigtige hjælp

Sammen fik de fat i senior- og velfærdschef Kitt Lysén Pedersen, og så begyndte de at samarbejde.

Det er mundet ud i, at der nu kun er ét nummer, man skal ringe til i kommunen for at få hjælp.

- Jeg kan se, at man har været ude i en gætteleg om, hvor man skulle ringe hen, og vi i kommunen kan synes, at det er logisk, hvor man skal ringe hen, men set udefra er det ikke logisk, forklarer Kitt Lysén Pedersen.

Nu vil borgere møde en medarbejder i den anden ende af røret, som vil sørge for, at man får fat i en person, der kan hjælpe.

- Og man slipper ikke telefonen, før man har fået fat i den rette hjælp til borgeren, siger hun.

Nummeret til hjælpelinjen er 88324405.