De seneste uger har elever fra Middelfart Produktionsskole hjulpet med at bygge nye mountainbikespor i Staurby Skov. Det er fedt, at nogen bliver glade for det, vi gør, fortæller eleverne.

Staurby Skov: Nye hop, skarpe sving og trappetrin af træ er på vej i Staurby Skov. De skal blive til de nye mountainbikespor med højere sværhedsgrad, som efter planen står klar i forsommeren 2019.

Der er tale om sløjfer, som er mindre spor, der fungerer som afstikkere fra hovedsporet - det blå spor, som henvender sig til både familier og ikke-øvede mountainbikeryttere. Afstikkerne bliver røde og sorte sport.

De seneste uger har elever fra Middelfart Produktionsskole i samarbejde med Nikolaj Almind Møller Madsen arbejdet på at skabe sløjferne og udforme udfordringerne. Nikolaj Almind Møller Madsen er en af de frivillige, som til hverdag hjælper med at vedligeholde hovedsporet. Han fungerer som arbejdsgiver for eleverne, der sammen med lærer Kåre Jørgensen tager fat et par dage om ugen.

- Det er fedt, at nogen bliver glade for det arbejde, vi laver, siger elev Kristian Lund Nielsen og tilføjer, at det bestemt er en bonus, at eleverne får lov til at prøve sporene, efterhånden som de bliver færdige.

Årsagen til at eleverne hjælper til i Staurby Skov, er, at de på den måde får en oplevelse af at være med til at lave noget, som er til gavn for andre, fortæller Kåre Jørgensen.

- De får en stolthed og et ejerskab for sporene, og når vi cykler herude om fredagen, når vi har motion, kalder flere af dem sporet for "deres spor", siger han og fortsætter:

- Det er også potentiale i opgaverne, fordi de (eleverne, red.) ikke går død i det i og med, at de laver de her mindre sløjfer og ikke et helt mountainbikespor på flere kilometer.

Middelfart Produktionsskole har indkøbt 12 mountainbikes, som bliver stillet til rådighed for eleverne.