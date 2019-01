Elever fra Vesterdal Efterskole er nomineret i landsdækkende konkurrence

Nørre Aaby: Fire elever fra PRO-klassen på Vesterdal Efterskole ved Nørre Aaby er blandt 12 særligt udvalgte besvarelser på en landsdækkende kreativ konkurrence, der sætter fokus på kærestevold. Det er Det Kriminalpræventive Råd, Bryd Tavsheden og minister for ligestilling, der står bag konkurrencen.

Elever fra hele landet har indsendt kreative bidrag, der illustrerer elevernes refleksioner over årets tema "Skal - skal ikke?", som handler om at aflæse og respektere hinandens grænser. For det er kun i orden at kysse, kramme og have sex, hvis begge vil det. Men hvordan ved man det?

Vinderne udvælges af en dommerkomité og kåres den 5. februar, hvor der vil være præmieoverrækkelse i København. Årets dommere er minister for ligestilling Eva Kjer Hansen, sekretariatschef for Det Kriminalpræventive Råd Anna Karina Nickelsen, generalsekretær i Bryd Tavsheden Isabella Wedendahl samt YouTuber Louise Bjerre og forfatter Sebastian Bune. Hovedpræmien er på 10.000 kroner og andenpræmien er på 5.000 kroner.