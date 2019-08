Eksplosionsagtig brand i Middelfart: Sigtet løsladt efter endt afhøring

Natten til mandag udbrød der en eksplosionsagtig brand i en ejendom på Nygade 52 i Middelfart.

Da politiet kom til stedet, blev en 44-årig mand anholdt og sigtet for brandstiftelse. Det er den milde af straffelovens to bestemmelser om brandstiftelse, som den 44-årige er sigtet efter.

Igennem mandagen sad manden til afhøring hos politiet. Afhøringen skulle blandt andet klarlægge, om manden skulle fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Juristerne hos Anklagemyndigheden hos Fyns Politi nåede dog frem til, at manden ikke skulle stilles for en dommer men derimod løslades. Han er dog fortsat sigtet i sagen.

Anklager Charlotte Ragus forklarer, at der i sagen ikke var forhold, der kunne begrunde en varetægtsfængsling. Vurderingen er den, at der ikke er grund til at tro, at den 44-årige vil stikke af eller lægge hindringer i vejen for efterforskningen. Desuden er det heller ikke vurderet, at der er risiko for, at den sigtede kaster sig ud i ny kriminalitet. Endelig er der heller ikke vurderingen, at den påsatte brand i Middelfart er så grov en forbrydelse, at det vil krænke folks retsfølelse, at manden sættes på fri fod.