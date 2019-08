Ejby har fået sig en verdensmester

Ejby: Med et enkelt slag mindre end nærmeste forfølger vandt formanden for Ejby Krolfklub Susanne Boesen lørdag verdensmesterskabet i krolf 2019. Det skete på banerne bag Ejbyhallen, hvor 294 mænd og kvinder fra hele landet og Belgien dystede mod hinanden. Susanne Boesen vandt foran Jette Nielsen fra Bevtoft.

Guld efter bronze

Selv om Susanne Boesen var overvældet efter lørdagens VM-titel, er det ikke første gang, hun smager sejrens sødme. For to måneder siden løb hun med Danmarksmesterskabet i pargolf, og da Ejby Krolfklub for nogle år siden for første gang var vært ved VM, vandt hun bronze.

- Jeg kæmper lidt med nerverne, men var egentlig ikke så nervøs i semifinalen denne gang. Nervøsiteten kom til gengæld til sidst i finalen, hvor jeg blot skulle spille kuglen de sidste 20 centimeter hen til hullet, før jeg kunne kalde mig verdensmester. Men jeg fik gummiarm og flyttede blot kuglen fem centimeter og måtte derfor bruge et ekstra slag på den nemme opgave, fortæller Susanne Boesen, der på det tidspunkt heldigvis lå to slag under Jette Nielsen.