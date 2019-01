Efterskoler næsten fyldt op: - Det er gået hurtigere i år

Flere af kommunens efterskoler kan melde om næsten eller helt fyldte efterskoler, når et nyt hold starter i august. Specielle linjefag og nye tiltag er med til at tiltrække de unge til kommunens efterskoler.

Generelt over hele kommunen melder efterskolerne om få tilbageværende pladser i det kommende skoleår. De fleste steder er der dog stadigvæk mulighed for at få en plads i skoleåret 2020-2021.

Derudover mener René Holm Hansen også, at skoleåret 2020-2021 formentlig vil blive fyldt op indenfor et halvt år.

- Det er faktisk gået bedre, end det plejer med at optage elever denne gang. Det er i hvert fald gået hurtigere i år. Og så er vi for skoleåret 2019-2020 nået op på 30 tilmeldte drenge, hvilket vi er rigtig glade for. I år ligger vi nemlig kun på 22 drenge, siger René Holm Hansen, der er forstander på Viby Efterskole.

Vesterdal efterskole: Ligger på Gl Assensvej i Nørre Aaby. Skolen har plads til 115 elever. For skoleåret 2019-2020 er der kun enkelte drengepladser tilbage, mens alle pigepladser er optaget. Skolen har 45 faste drengepladser hvert år. Viby Efterskole: Ligger på Vibyvej 26A i Nørre Aaby. Skolen har plads til 112 elever. Skoleåret 2019-2020 er fuldt booket og ventelisten er på omkring 15 personer. Skoleåret 2020-2021 er også næsten fyldt op og forventes at lukke inden for det næste halve år. Nørre Aaby Efterskole: Skolen ligger på Olaf-Nielsensvej 7 i Nørre Aaby. Der er plads til 124 elever på skolen. Alle pladser er booket til det kommende skoleår, og der står 70 10. klassespiger på venteliste til skoleåret 2019-2020. I skoleåret 2020-2021 er der indtil videre skrevet 106 elever op, mens der står 60 10. klassespiger på venteliste. Eisbjerghus Efterskole: Ligger på Eisbjergvej 2 i Nørre Aaby. Skolen har 120 pladser Hverken skoleåret 2019-2020 eller skoleåret 2020-2021 er fyldt op endnu, men der er flere skrevet op på skolen, end der har været tidligere år på samme tidspunkt. Billeshave Efterskole: Skolen ligger på Billeshavevej 51 i Middelfart. Der er plads til 120 elever på skolen. 90 procent af pladserne er fyldt for skoleåret 2019-2020. For skoleåret 2020-2021 er cirka 25 procent af pladserne fyldt op. Strib Efterskole: Det har ikke været muligt at få fat på Strib Efterskole

Nye tiltag og valgfag tiltrækker

Selvom der er nogle af efterskolerne, der stadig har ledige pladser, er der enkelte linjefag, der er oprettet venteliste til. Det gør sig blandt andet gældende på Billeshave Efterskole.

- Cirka 90 procent af pladserne i det kommende skoleår er fyldt, så der er ikke noget venteliste endnu, men til gengæld oplever vi, at vores ridning, e-sport og skaterlinje bliver meget hurtigt optaget, så der har vi været nødt til at oprette venteliste, fortæller Thomas Meier, der er forstander på Billeshave Efterskole.

Udover spændende valgfag på de forskellige skoler, så er et helt nyt tiltag på Viby Efterskole blevet populært blandt 10. klasserne. De kan i stedet for den almene 10. klasse vælge det, der hedder Viby X, hvor de får mulighed for at arbejde med kulturelt iværksætteri.

- Eleverne får en idé om, hvad man kan lave, hvis man ikke vil stå på scenen, men stadig arbejde med det kunstneriske og kreative. Det vil sige, at de for eksempel skal være med til at udvikle og skabe events og møder mellem forskellige mennesker, lyder det fra forstander René Holm Hansen.

Et andet sted, hvor de også arbejder på at holde sig opdateret er på Eisbjerghus Efterskole, hvor de især lægger vægt på deres internationale profil.

- I år har vi for første gang haft elever i Soul, og det hold er helt fyldt op til næste år, så vi prøver virkelig at holde os opdateret på, hvad de unge interesserer sig for lige nu, fortæller forstander Mads Poulsen.