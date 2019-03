Efterskoler løb om DM i Strib

1000 elever og lærere dystede fredag om DM-titlen for efterskoler. Løbet havde deltagelse af flere eliteløbere og for Strib Idrætsefterskole er arrangementet en del af undervisning i at afvikle større events. I dag gentages en del af setuppet, når skolen hjælper til ved afviklingen af Strandvejsløbet.

Strib: Farverige balloner steg til vejrs mod den solblege forårshimmel og skabte en perfekt ramme om årets DM-løb for efterskole-elever og deres lærere. For sjette år i træk er Strib Idrætsefterskole medarrangør af DM-løbet, der har Lillebælt Halvmarathon som afvikler. Og med 1000 deltagere fra 27 forskellige skoler var der deltagerrekord i området ved Staurbyskov og Strandvejen.

Og selv de fleste af de 1000 deltagere tog turen som en svedig hyggetur, så var der skarp konkurrence i front, for flere af efterskolerne har deciderede løbelinjer, og det tiltrækker eliteløbere. Således stillede flere danske ungdomsmestre til start.

For første gang kunne der vælges mellem en fem-kilometer- eller en 10-kilometer-distance, og måske var det baggrunden for deltager-rekorden.

- Skolen har efterhånden god erfaring med at arrangere det her. Vi har en linje, som arbejder med at arrangere større events, og der der sådan et arrangement en god del af undervisningen. Samtidig deltager vores "World-linje" med salgsboder, hvor overskuddet går til vores venskabsskole i Kenya, fortalte Janni Andersen, der kommunikationsmedarbejder på Strib Idrætsefterskole.