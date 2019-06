Efterlysning af mindesten fra landsby

I forbindelse med en bogudgivelse om Danmarks mindesmærker for genforeningen i 1920 efterlyses nu en sten, som blev rejst til Harndrup Forsamlingshus og siden flyttet til t-krydset ved Rugårdsvej og Fjellerupvej. Lokalhistorisk Arkiv vil gerne høre, hvis nogen ved, hvor stenen befinder sig.

Harndrup: Næste år er det 100 år siden genforeningen fra 1920. I den forbindelse leder forfatter Margrethe Petersen efter alle de mindesmærker, der blev rejst efter genforeningen. Og her viser det sig, at et nordvestfynsk ét af slagsen ganske enkelt er forsvundet.

Nemlig den mindesten, der blev rejst ved Harndrup Forsamlingshus i 1920.

- Vi er ret sikre på, at den siden blev flyttet op til t-krydset ved Rugårdsvej-Fjellerupvej, og vi tror, at den forsvandt samtidig med, at amterne blev nedlagt. Men vi har ikke kunnet finde nogle spor efter den, så nu beder vi om hjælp, siger arkivar Søren Skov fra Ejby Lokalhistoriske Arkiv.

Man ved følgende om stenen fra Johs. Vejlagers "Genforeningsmærkernes historie": "Sognets beboere har i et lille anlæg foran forsamlingshuset, der er beliggende midt i Harendrup by lige ud til landevejen, rejst en mindre genforeningssten. Den står med tre kampesten til underlag oven på en lille jordforhøjning, bag hvilken der er rejst en flagstang. Indskriften, hvis første linje er indhugget i en halvcirkel, følgende stenens øverste kant, er et citat fra en sang af Ambrosius Stub:DIT FORSYN, O FADER18641920FØRTE DEM HJEM"

På Genforeningsdagen, 9. juli 1920, afsløredes mindestenen af pastor Præstorius, Fjellerup, i overværelse af byens og sognets beboere. Efter afsløringen talte gårdejer Lars Petersen, Dalagergård, og grosserer Joh. Kristensen, Harndrup.Forsamlingshusets bestyrelse værner og vedligeholder stenen.

Udover opklaringen med at finde ud af, om stenen stadig findes, ønsker Margrethe Petersen også at få fat i eventuelle billeder af stenen.

Man kan kontakte Ejby Lokalhistoriske Arkiv eller Fyens Stiftstidende, hvis man har oplysninger.