Efterlysning: Politiet leder efter 44-årig mand

Fyns Politi efterlyser fredag aften den 44-årige Allan Preben Andersen fra Middelfart.

Ifølge en pressemeddelelse fra Fyns Politi er hans familie stærkt bekymret for ham, fordi han mod sædvane ikke siden i mandags har givet livstegn fra sig. Det har heller ikke være muligt for myndighederne at opspore Allan Preben Andersen.

Fyns Politi beder derfor offentligheden om hjælp til at finde Allan Preben Andersen, da familien ifølge politiet frygter, at han kan have bragt sig i en situation, hvor han har akut brug for hjælp.

Det er særligt borgerne i Middelfart og Trekantområdet, der anmodes om at være opmærksom på den efterlyste.

Ligger man inde med relevante oplysninger i sagen kan Fyns Politi kontaktes på 114.